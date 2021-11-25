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Билеты на каток на ВДНХ останутся на уровне цен 2020 года

Полина Долганова

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Билеты на каток на ВДНХ останутся на уровне цен 2020 года
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

Основная стоимость билетов на каток на ВДНХ в 2021 году будет варьироваться от 150 до 350 рублей в зависимости от возрастной группы посетителей. Такие цены соответствуют уровню прошлого года. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Он напомнил, что каток, который откроется в парке в ближайшее время, вновь станет самым большим в столице.

— Мы позаботились не только о создании новых сервисов для гостей и романтической атмосфере на льду, но и о комфортной стоимости услуг. Основные цены на билеты остались на уровне прошлого года: от 150 рублей для детей и от 350 рублей для взрослых, — уточнил собеседник агентства городских новостей «Москва».

Он добавил, что цены на билеты будут зависеть от дня недели и времени сеанса. Кроме того, на катке можно будет воспользоваться дополнительными услугами. Например, прокат полного комплекта коньков и защиты обойдется посетителям в 400 рублей.

Жестков подытожил, что бесплатно посетить каток смогут лица, имеющие различные льготы.

Перед открытием ледового катка на ВДНХ в павильоны проката завезли 3,5 тысячи пар коньков. Об этом Александр Жестков рассказал ранее.

По его словам, в павильон завезли три тысячи пар коньков для взрослых и 500 для детей. В этом сезоне для посетителей катка будут доступны 27 размеров: от 25-го до 51-го. Также Жестков уточнил, что спортивный инвентарь выставки частично обновляется ежегодно.

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