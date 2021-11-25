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Врачи рассказали о неожиданном полезном свойстве чеснока

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи рассказали о неожиданном полезном свойстве чеснока
Фото: pixabay.com

Чеснок способен уменьшить газообразование и улучшить процесс переваривания пищи. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия 1».

— Пища, с одной стороны, до желудка доходит лишенная сахаров, жирных кислот, на что бактерии особенно бурно реагируют своим ростом, а с другой стороны, их становится нормальное количество, — отметил специалист.

В свою очередь врач Сергей Агапкин поделился способом употребления чеснока, при котором его полезные свойства усиливаются. Он отметил важность употребления растения в чистом виде. Так, медик предложил делить зубчик на четыре части и каждую проглатывать как таблетку. По словам Агапкина, при таком способе употребления чеснок почти непереваренным пройдет через тонкий кишечник и попадет в толстый, где эфирные масла окажут антибактериальное действие.

До этого врач из Великобритании Сара Брюэр рассказала, что чеснок особенно важен для людей с сахарным диабетом второго типа. Дело в том, что этот продукт способен снизить уровень сахара в крови на 25 процентов благодаря содержащемуся в нем аджоену.

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