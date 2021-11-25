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ЦБ отчитался о росте долговой нагрузки россиян до 10,2 процента

Иван Юминов

Экономика
ЦБ отчитался о росте долговой нагрузки россиян до 10,2 процента
Фото: Вечерняя Москва

Долговая нагрузка россиян по итогам первого полугодия выросла до 10,2 с 9,8 процента. Об этом сообщили в Банке России (ЦБ) в четверг, 25 ноября.

— В первом полугодии 2021 года долговая нагрузка населения на макроуровне увеличилась с 9,8 до 10,2 процента располагаемых доходов. Это произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, который сопровождался снижением стандартов кредитования, — говорится в сообщении.

Доля ссуд, предоставленных сильно закредитованным заемщикам, выросла до 31 процента в третьем квартале. Рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банковского сектора, подчеркнули в регуляторе.

При этом доля ипотек с показателем долговой нагрузки выше 50 процентов за третий квартал выросла до 55,3 процента. Доля ипотеки с низким первым взносом упала до 37 процентов, отмечается на сайте ЦБ.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.

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