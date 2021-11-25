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Психологи назвали десять незаметных привычек, которые крадут энергию

Анастасия Колоскова

Общество
Психологи назвали десять незаметных привычек, которые крадут энергию
Фото: Pixabay

Психологи предупредили, что некоторые действия, которые человек совершает не задумываясь, способны значительно снизить жизненную энергию.

Первая — отвечать во время важного занятия на телефонные звонки. Выяснилось, что после разговора человеку потребуется около 20 минут, чтобы к нему вернулась нужная для работы концентрация. В связи с этим специалисты рекомендуют не звонить коллегам, а отправлять сообщения.

Вторая — открытие множества окон в браузере, так как переключение между ними создает иллюзию, будто человек выполняет невероятные объемы работы.

Третья — сидеть на рабочем месте ссутулившись. Такая поза увеличивает нагрузку на мышцы, сухожилия и суставы, в итоге человек быстрее устает.

Четвертая — неглубокое дыхание, которое приводит к усталости из-за того, что органы недополучают кислорода. Специалисты рекомендуют при приближении стресса делать несколько глубоких вдохов и выдохов.

Пятая — спать с включенным светом, так как из-за этого снижается выработка мелатонина, что также чревато быстрой усталостью днем.

Шестая — планировать на день слишком много дел, что приводит к появлению тревоги и страхов.

К негативным привычкам специалисты отнесли также бардак на рабочем столе, слишком большие перерывы между приемами пищи, просмотр чересчур эмоциональных телепередач и откладывание мелких задач на потом, пишет Lifehacker.

До этого психолог Ирина Рыжкова рассказала, что поход к психотерапевту перестал быть для многих людей надуманной блажью или признаком роскоши, превратившись в еще одну жизненную потребность современного человека.

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