Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно Эрато» пройдет в Москве

Фото: Вечерняя Москва

В Москве состоится 20-й Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно Эрато», в рамках которого этническая самобытность сочетается с тенденциями современной этномоды. На итоговом гала-концерте свои творения представят не только победители 2021 года, но и прошлогодние лауреаты. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Главной целью конкурса является демонстрация уникальных авторских национальных костюмов и сохранение культурных традиций разных народов.

Российские, белорусские, грузинские и другие модельеры будут соревноваться в номинациях: «Лучший славянский костюм», «Лучший костюм народов Кавказа», «Лучший восточный костюм», «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» и так далее.

Всего в рамках конкурса будет представлено около ста коллекций одежды.

Так, 27 ноября в Московском доме национальностей в 9:00 начнется конкурсный день. На следующий день, 28 ноября, в 17:00 гостей приглашают на гала-концерт мероприятия. Он пройдет в Большом зале правительства Москвы.

Зрители увидят коллекции победителей прошлых лет, а также коллекции лауреатов 2021 года. Победители текущего года получат от организаторов мероприятия ценные призы.

В каких столичных музеях можно познакомиться с культурой и традициями разных народов, ранее рассказали в обзоре «Вечерней Москвы». Например, начать можно с Музея сословий России И. С. Глазунова. Известный художник многие годы собирал свою личную художественную коллекцию, которую передал в дар городу. Это авторское видение русской жизни, сохраненной для нас в памятниках искусства.