Музеи знакомят с народными традициями и ремеслами

Алена Сокольникова с самоваром «Спутник» в музее декоративного искусства / Фото: Анна Малакмадзе / Музей «Русские валенки» / Вечерняя Москва

В каких столичных музеях можно познакомиться с культурой и традициями разных народов, читайте в нашем обзоре.

Начать можно с Музея сословий России И. С. Глазунова. Известный художник многие годы собирал свою личную художественную коллекцию, которую передал в дар городу. Это авторское видение русской жизни, сохраненной для нас в памятниках искусства.

Дворянское сословие представлено светским костюмом, мебелью из красного дерева и карельской березы, гравюрным кабинетом с коронационными альбомами русских монархов. Духовное сословие отражается настоящими шедеврами иконописи — от Московской Руси до эпохи модерна, а также полихромной деревянной скульптурой, предметами медного литья и ростовской финифти. Крестьянское сословие — это расписные прялки, кокошники, вышитые полотенца, платки, домашняя утварь, и все это на фоне холстов с бескрайними российскими просторами.

А еще можно отправиться во Всероссийский музей декоративного искусства, основная задача которого — сохранение и популяризация интересных коллекций, будь то лаковая миниатюра, изделия из стекла, металла, камня, кости или ткани, из разных регионов страны. Здесь работают мастерские, которые знакомят с техникой резьбы по дереву, столярного дела, перегородчатой эмали, керамики, гравюры, вышивки, мозаики, витража.

Можно пойти и в Государственный музей Востока. Этот крупнейший культурно-просветительский центр насчитывает около 150 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Здесь организуют концерты, лекции. И, конечно, есть тематические залы стран Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Кавказа и Средней Азии, Японии, Китая, Кореи, Ирана, Индии.

А еще можно отправиться в музей «Русские валенки», где становится понятно, что валенки — это своеобразный национальный код. Ведь они — неотъемлемый атрибут русского костюма и образа жизни. Уникальная обувь без швов и рубцов, свалянная руками мастера из овечьей шерсти, всегда была в почете на Руси и использовалась вне зависимости от чина и сословия. В музее можно узнать много нового о русских валенках, увидеть модельные, стильные экземпляры, приобщиться к традиционному народному ремеслу.