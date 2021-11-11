Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музеи знакомят с народными традициями и ремеслами

Елена Грибкова

Общество
Музеи знакомят с народными традициями и ремеслами
Алена Сокольникова с самоваром «Спутник» в музее декоративного искусства / Фото: Анна Малакмадзе / Музей «Русские валенки» / Вечерняя Москва

В каких столичных музеях можно познакомиться с культурой и традициями разных народов, читайте в нашем обзоре.

Начать можно с Музея сословий России И. С. Глазунова. Известный художник многие годы собирал свою личную художественную коллекцию, которую передал в дар городу. Это авторское видение русской жизни, сохраненной для нас в памятниках искусства.

Дворянское сословие представлено светским костюмом, мебелью из красного дерева и карельской березы, гравюрным кабинетом с коронационными альбомами русских монархов. Духовное сословие отражается настоящими шедеврами иконописи — от Московской Руси до эпохи модерна, а также полихромной деревянной скульптурой, предметами медного литья и ростовской финифти. Крестьянское сословие — это расписные прялки, кокошники, вышитые полотенца, платки, домашняя утварь, и все это на фоне холстов с бескрайними российскими просторами.

А еще можно отправиться во Всероссийский музей декоративного искусства, основная задача которого — сохранение и популяризация интересных коллекций, будь то лаковая миниатюра, изделия из стекла, металла, камня, кости или ткани, из разных регионов страны. Здесь работают мастерские, которые знакомят с техникой резьбы по дереву, столярного дела, перегородчатой эмали, керамики, гравюры, вышивки, мозаики, витража.

Можно пойти и в Государственный музей Востока. Этот крупнейший культурно-просветительский центр насчитывает около 150 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Здесь организуют концерты, лекции. И, конечно, есть тематические залы стран Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Кавказа и Средней Азии, Японии, Китая, Кореи, Ирана, Индии.

А еще можно отправиться в музей «Русские валенки», где становится понятно, что валенки — это своеобразный национальный код. Ведь они — неотъемлемый атрибут русского костюма и образа жизни. Уникальная обувь без швов и рубцов, свалянная руками мастера из овечьей шерсти, всегда была в почете на Руси и использовалась вне зависимости от чина и сословия. В музее можно узнать много нового о русских валенках, увидеть модельные, стильные экземпляры, приобщиться к традиционному народному ремеслу.

Читайте также:
МузеиВыставкиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте