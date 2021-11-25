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Львова-Белова выступила за обучение педагогов мотивированию учеников

Иван Юминов

Общество
Львова-Белова выступила за обучение педагогов мотивированию учеников
Фото: Пресс-служба Совфеда

Модуль по мотивации учащихся следует включить в программу подготовки педагогов. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в четверг, 25 ноября.

— Считаю важным особое внимание уделять задачам и функциям классного руководителя. Мне кажется, что необходимо развивать программы по переподготовке классных руководителей, их материальной и нематериальной поддержки, — рассказала омбудсмен.

Нередко, как уточнила она, успехи по вовлечению учеников в образовательные процессы показывают педагоги дополнительного образования. Дефицит педагогов в данной сфере наблюдается в трети регионов, приводит слова Львовой-Беловой РИА Новости.

27 октября детский омбудсмен заявила, что видит своей целью сохранить все лучшее, чего успел ранее достичь аппарат уполномоченного по правам ребенка. Львова-Белова добавила, что видит необходимость продолжать текущую работу детского омбудсмена и налаживать механизм работы таким образом, чтобы дети получали всю необходимую помощь.

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