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Львова-Белова рассказала о своих целях на посту детского омбудсмена

Полина Долганова

Общество
Львова-Белова рассказала о своих целях на посту детского омбудсмена
Фото: Пресс-служба Совфеда

Новый детский омбудсмен России Мария Львова-Белова заявила, что видит своей целью сохранить все лучшее, чего успел достичь аппарат уполномоченного по правам ребенка.

— Я сейчас встречаюсь со своей командой, с которой над предстоит долгий и нелегкий путь. Очень важно сохранить все лучшее, что уже удалось аппарату уполномоченного, и двигаться дальше, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Львова-Белова добавила, что видит необходимость продолжать текущую работу детского омбудсмена и налаживать механизм работы таким образом, чтобы дети получали всю необходимую помощь.

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детском омбудсменом, на что она согласилась. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 27 октября.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выразила уверенность, что ее сотрудничество с новым уполномоченным по правам ребенка будет эффективным. Москалькова назвала Львову-Белову опытным человеком в правозащитной деятельности, который помогает детям-отказникам в пензенских больницах и работает в тесном сотрудничестве с институтом уполномоченного по правам ребенка.

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