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Полицейский пояснил, какие слабые места жертвы используют телефонные мошенники

Ирина Игнатенко

Общество
Полицейский пояснил, какие слабые места жертвы используют телефонные мошенники
Фото: Pavel Danilyuk / Pexels

Телефонные мошенники нередко давят на эмоции своих жертв, чтобы те быстрее перевели деньги или сообщили свои личные данные. Об этом рассказал оперуполномоченный четвертого отдела ОРЧ УР № 2 ГУ МВД России по Подмосковью, капитан полиции Никита Кунаев.

Кибермошенники часто обращаются к гражданам по телефону под видом сотрудников банков или правоохранительных органов. Часто они выступают с требованием срочно принять решение: сообщить личные данные или банковские реквизиты, не давая гражданам возможности осознать, что происходит, и правильно отреагировать.

— Стоит отметить, что любое преступление начинается с того момента, когда человека лишают способности, не дают ему критически мыслить и принять оперативное решение. Не дают возможности осознать, что его обманывают, — отметил он в комментарии РИАМО.

Полицейский советует сделать паузу в разговоре и подумать, действительно ли стоит делать то, о чем просит собеседник.

Если мошенники смогли получить доступ к данным паспорта, необходимо перевыпустить документ. Это лишит в аферистов возможности воспользоваться конфиденциальной информацией в преступных целях. Кроме того, стоит заранее принять меры, чтобы обезопасить свою электронную почту с помощью двухфакторной аутентификации.

До этого эксперты рассказали о новых схемах мошенников.

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