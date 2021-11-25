Полицейский пояснил, какие слабые места жертвы используют телефонные мошенники
Телефонные мошенники нередко давят на эмоции своих жертв, чтобы те быстрее перевели деньги или сообщили свои личные данные. Об этом рассказал оперуполномоченный четвертого отдела ОРЧ УР № 2 ГУ МВД России по Подмосковью, капитан полиции Никита Кунаев.
Кибермошенники часто обращаются к гражданам по телефону под видом сотрудников банков или правоохранительных органов. Часто они выступают с требованием срочно принять решение: сообщить личные данные или банковские реквизиты, не давая гражданам возможности осознать, что происходит, и правильно отреагировать.
— Стоит отметить, что любое преступление начинается с того момента, когда человека лишают способности, не дают ему критически мыслить и принять оперативное решение. Не дают возможности осознать, что его обманывают, — отметил он в комментарии РИАМО.
Полицейский советует сделать паузу в разговоре и подумать, действительно ли стоит делать то, о чем просит собеседник.
Если мошенники смогли получить доступ к данным паспорта, необходимо перевыпустить документ. Это лишит в аферистов возможности воспользоваться конфиденциальной информацией в преступных целях. Кроме того, стоит заранее принять меры, чтобы обезопасить свою электронную почту с помощью двухфакторной аутентификации.
До этого эксперты рассказали о новых схемах мошенников.