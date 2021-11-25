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Во ФСИН отметили жесткость и отменную память нового главы Гостева

Иван Юминов

Общество
Во ФСИН отметили жесткость и отменную память нового главы Гостева
Фото: мвд.рф

Экс-директор ФСИН Александр Калашников является честным офицером, а его преемника Аркадия Гостева отличают жесткость и отменная память. Об этом заявил член общественного совета ФСИН Антон Цветков в четверг, 25 ноября.

— Калашников зарекомендовал себя на этом посту с положительной стороны, сделал многое для наведения порядка и чистки рядов. Он честный и порядочный офицер, и с ним было приятно работать, — рассказал правоохранитель.

Гостев, как уточнил он, обладает способностью помнить каждую цифру и деталь. Способность нового главы ФСИН контролировать любую ситуацию достойна восхищения, подчеркнул член совета.

Коррупционерам и «бездельникам» в службе придется сложнее, кого-то уволят, а кто-то — «сядет», допустил он. Для решения проблем пенитенциарной системы следует создать конкурентоспособные условия для сотрудников, приводит слова Цветкова РИА Новости.

25 ноября президент России Владимир Путин назначил Гостева директором ФСИН. До назначения он занимал должность заместителя главы МВД.

Профессиональное образование Гостев получил в 1987 году в школе милиции в Москве по специальности «Правоведение». Начинал карьерный путь он с должности следователя УВД, а после работал начальником отдела по расследованию организованной преступной деятельности УВД по югу столицы.

В период с 2001 по 2011 год занимал различные должности как в районных отделах полиции, так и в ведомстве по Москве. В 2011 году его назначили на должность заместителя начальника ГУ МВД России по городу.

16 июня 2012 года Путин назначил Гостева на пост заместителя главы МВД. В 2016 году указом президента он получил звание генерал-полковника.

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