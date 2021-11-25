Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Поесть свинины и выпить чаю»: психолог дала советы, как совершать покупки в «черную пятницу»

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Поесть свинины и выпить чаю»: психолог дала советы, как совершать покупки в «черную пятницу»
Фото: Pexels

Главная распродажа года пройдет 26 ноября. Многие ее участники скупают совершенно не нужные вещи лишь потому, что видят перечеркнутые ценники и надписи «Sale». В России акция проводится с 2013 года.

Психолог Анастасия Булгакова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, как удержать себя от лишних трат в период распродаж и как лучше участвовать в таких акциях: поодиночке или всей семьей.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как лучше совершать покупки в «Черную пятницу»: поодиночке или всей семьей

— «Черная пятница» — это ЧП. Категорически нельзя ходить на такие распродажи всей семьей, потому что ее глава обычно подвергается жесткой манипуляции со стороны жены и детей. Мужчина под этим давлением влезает в кредит или выходит за рамки бюджета. Нужно ходить по одному и нужно устанавливать лимит, — рекомендует эксперт.

Психолог уточняет, что человек во время покупок получает удовольствие, но недолгое: оно длится около двух часов, при этом после него обычно наступает разочарование из-за товаров, которые были куплены «за компанию». Чтобы избежать импульсивных покупок, нужно напитать свой организм триптофаном, который отвечает за удовольствие в нашем организме и содержится в хорошей рыбе и качественном мясе.

— Распродажи с яркими ценниками рассчитаны на то, что человек купит одну нужную и три абсолютно не нужные вещи. Поэтому маленький бюджет позволит купить что-то одно. Перед походом за покупками лучше еще попить успокоительный чай и поесть свининки жирной, — посоветовала психолог.

Председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов дал свои советы по тому, как рационально потратить деньги в «черную пятницу».

Читайте также:
Интернет-магазины Черная пятница продажа
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте