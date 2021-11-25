«Поесть свинины и выпить чаю»: психолог дала советы, как совершать покупки в «черную пятницу»

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Главная распродажа года пройдет 26 ноября. Многие ее участники скупают совершенно не нужные вещи лишь потому, что видят перечеркнутые ценники и надписи «Sale». В России акция проводится с 2013 года.

Психолог Анастасия Булгакова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, как удержать себя от лишних трат в период распродаж и как лучше участвовать в таких акциях: поодиночке или всей семьей.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как лучше совершать покупки в «Черную пятницу»: поодиночке или всей семьей

— «Черная пятница» — это ЧП. Категорически нельзя ходить на такие распродажи всей семьей, потому что ее глава обычно подвергается жесткой манипуляции со стороны жены и детей. Мужчина под этим давлением влезает в кредит или выходит за рамки бюджета. Нужно ходить по одному и нужно устанавливать лимит, — рекомендует эксперт.

Психолог уточняет, что человек во время покупок получает удовольствие, но недолгое: оно длится около двух часов, при этом после него обычно наступает разочарование из-за товаров, которые были куплены «за компанию». Чтобы избежать импульсивных покупок, нужно напитать свой организм триптофаном, который отвечает за удовольствие в нашем организме и содержится в хорошей рыбе и качественном мясе.

— Распродажи с яркими ценниками рассчитаны на то, что человек купит одну нужную и три абсолютно не нужные вещи. Поэтому маленький бюджет позволит купить что-то одно. Перед походом за покупками лучше еще попить успокоительный чай и поесть свининки жирной, — посоветовала психолог.

Председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов дал свои советы по тому, как рационально потратить деньги в «черную пятницу».