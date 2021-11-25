«Манипуляция доверием»: как уберечь себя от лишних трат в «Черную пятницу»

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25 ноября в России стартовала распродажа «Черная пятница — 2021». Период скидок на товары различных категорий продлится до 28 ноября. Как сократить необдуманные траты во время акции и кто получит реальную прибыль в «Черную пятницу» — «ВМ» узнала у председателя Общественной потребительской инициативы Олега Павлова.

Реальны ли скидки в период «Черной пятницы»?

Распродажа «Черная пятница» — это в первую очередь «инвестиция в лояльность потребителей», рассказал «Вечерней Москве» Олег Павлов. Он отметил, что в этот период некоторые компании действуют добросовестно и предлагают покупателям реальные скидки, но очень многие продавцы «манипулируют доверием» клиентов.

— «Черная пятница» — это маркетинговая акция, направленная на повышение продаж за счет привлечения внимания к рекламным активностям. Безусловно, покупка товаров, которые предлагаются к продаже с большими скидками, не всегда выгодна, — уточнил специалист.

В период скидок компании расширяют клиентскую базу и получают «лучшую рекламу», добавил председатель ОПИ.

— В «Черную пятницу» компании делают себе отличный маркетинг за счет скидок и привлечения клиентов. Это не сравнится с рекламным роликом, который показали по телевизору, а потом про него все забыли. Распродажа — это реальные клиенты, совершающие покупки. С большой долей вероятности они вернутся к продавцу повторно, — объяснил Павлов.

Какие уловки используют маркетологи?

Многие компании нацелены на получение выгоды обманным путем, предупредил собеседник «ВМ». Покупателям важно уметь распознавать уловки маркетологов. Так, самой популярной «хитростью» продавцов является «переписывание ценников», заметил он.

— Самая главная уловка — переписывание ценников накануне или в момент распродажи. Цена сначала сильно завышается, а потом заменяется на якобы пониженную. На месте зачеркнутой цены появляется число, которого там никогда не было. Такую хитрость можно распознать, только если вы реально следите за стоимостью подобных товаров или сравниваете цены на аналогичный продукт в других магазинах, — поделился Олег Павлов.

Еще один способ обмануть потребителя — предложить к продаже ряд товаров по максимально низкой цене, а в момент оплаты отменить покупку.

— Например, в интернет-магазине реальные товары выставляются по стоимости 1 рубль. Потребители перемещают их в «корзину», а в последний момент покупки аннулируют. Это недобросовестная практика. Таким образом продавец повышает посещаемость своего сайта, — пояснил эксперт.

Как не потратить чрезмерное количество денег в «Черную пятницу»?

Первое правило, о котором стоит помнить потребителям в «Черную пятницу», — не совершать спонтанных покупок, напомнил председатель ОПИ.

— «Черная пятница» — не время для спонтанных покупок. Нужно заранее планировать крупные траты на технику и дорогостоящие предметы одежды, а также отслеживать цены. Только тогда вы сможете понять, реальна ли скидка, предложенная продавцом, — заметил Павлов.

Также он посоветовал повысить бдительность и защитить себя от мошенников, активность которых заметно возрастает в период «Черной пятницы».

— При покупке товара, особенно в интернете, нужно обращать внимание на продавца. На сайте должны быть указаны его реквизиты, включая ОГРН. Их можно проверить и убедиться в реальности компании. Желательно отказаться от покупки, если на сайте не указан реальный адрес, по которому можно вернуть товар или высказать претензии, — порекомендовал эксперт.

Даже если товар для вас очень привлекателен, не стоит соглашаться на предоплату. Идеальный вариант — оплатить покупку уже после проверки качества вещи. Наложенный платеж также является риском для клиента, добавил он.

Крупные скидки на товары, имеющие высокую себестоимость, маловероятны даже в период «Черной пятницы», подчеркнул собеседник «ВМ».

— На такие товары, как современные смартфоны, телевизоры и бытовая техника, редко бывают настоящие хорошие скидки. У них изначально высокая себестоимость, так что есть риск нарваться на мошенников. А вот покупка одежды, аксессуаров и устаревших моделей техники может быть действительно выгодной, — заключил специалист.