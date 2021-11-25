«Черная пятница» стартовала в России

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Распродажа «Черная пятница — 2021» началась в России. Период скидок продлится с 25 по 28 ноября. В эти дни товары различных категорий в российских магазинах станут дешевле.

«Черная пятница» традиционно стартует после празднования Дня благодарения в Соединенных Штатах. Традиция распродаж в это время установилась еще в 19-ом веке. Сам же термин появился в 1966 году и сперва использовался только жителями Восточного побережья США.

До этого Любим Лущик, юрист, и Анастасия Самойлова, руководитель пресс-службы компании Ozon, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, на какие уловки идут производители и маркетологи, чтобы привлечь внимание покупателей.

Самойлова пояснила, что фейковые скидки — это распространенный в прошлом способ привлечения клиентов, при котором продавец сначала выставляет товар по завышенной цене, а потом доводит ее до обычного состояния.

Любим Лущик, в свою очередь, отметил, что иногда маркетплейсы заключат договоры с продавцами на таких условиях, чтобы прописанные скидки были в ущерб самим продавцам.

Также президент Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с «ВМ» сообщил о самых частых способах обмана москвичей во время массовых распродаж.