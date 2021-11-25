Звезда сериала «Молодежка» рассказала о семейном горе

Фото: instagram/anna_mihailovskaya

Актриса Анна Михайловская, известная по сериалу «Молодежка», потеряла дедушку. О смерти родственника она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

— Дедуль… Я всегда ждала праздников, потому что ты всегда на них к нам приезжал и оставался погостить. Мы рисовали с тобой стенгазеты, играли, постоянно что-то придумывали, на эти дни у нас всегда была организована целая программа, всегда чай с тортом и ощущение постоянного праздника. Сегодня ты от нас ушел… Я люблю тебя, дедуль, и всегда буду помнить. Пусть тебе там будет хорошо, — написала актриса, опубликовав совместную фотографию с дедом.

Коллеги и подписчики Михайловской поспешили выразить ей соболезнования и слова поддержки.

В ответ она поблагодарила фолловеров.

Актриса выразила сожаление, что уходит целое поколение детей войны. Эти люди, в числе которых и ее дедушка, отличались особенным воспитанием и отношением к жизни. По ее словам, они «умели ценить, любить, беречь, слышать и понимать».