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На Украине опровергли данные о введении Зеленским военного положения

Иван Юминов

В мире
На Украине опровергли данные о введении Зеленским военного положения
Фото: president.gov.ua

Военное положение не будет вводиться на Украине. Об этом заявил советник главы администрации президента страны Михаил Подоляк в четверг, 25 ноября.

— Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас — даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ, — приводит слова Подоляка ТАСС.

25 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов ввести режим военного положения в стране. Он предположил, что глава государства намерен сделать это 1 декабря сроком на два месяца.

Зеленский сделает это с помощью Совета национальной безопасности и обороны, уточнил депутат. Военное положение, по его словам, — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия.

Политик добавил, что поводом для введения военного положения станут акции протеста. На них граждане Украины выступают против властей, заключил Ляшко.

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