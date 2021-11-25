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Женщина пострадала в результате обрушения облицовки дома на проспекте Мира. Видео

Полина Долганова

Происшествия
Женщина пострадала в результате обрушения облицовки дома на проспекте Мира. Видео
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Проспект Мира Карта всех событий

В жилом здании на проспекте Мира частично обрушилась облицовка фасада. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В результате случившегося пострадала жительница дома, ей потребовалась помощь медиков.

Видео: Прокуратура Москвы

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося, подытожили в ведомстве.

1 сентября обрушение потолка произошло в одной из аудиторий гимназии № 155 в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время первого урока в жизни детей. В результате случившегося никто не пострадал.

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