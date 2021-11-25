Женщина пострадала в результате обрушения облицовки дома на проспекте Мира. Видео

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Проспект Мира Карта всех событий

В жилом здании на проспекте Мира частично обрушилась облицовка фасада. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В результате случившегося пострадала жительница дома, ей потребовалась помощь медиков.

Видео: Прокуратура Москвы

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося, подытожили в ведомстве.

1 сентября обрушение потолка произошло в одной из аудиторий гимназии № 155 в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время первого урока в жизни детей. В результате случившегося никто не пострадал.