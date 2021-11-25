Синоптик заявил, что осень простится с москвичами субтропическим ливнем

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Последние дни осени в столице окажутся рекордно теплыми, а за 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 ноября.

Он отметил, что уходящей осенью средняя температура воздуха в Москве лишь на 0,3 градуса превысила среднестатистическую, однако сезон обещает завершиться рекордным теплом.

— К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном на 8–10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателям полуторамесячной давности, — уточнил синоптик.

По словам Тишковца, потепление будет постепенным. Его пик выпадет на 30 ноября. В этот день столбики термометров в столице будут показывать от плюс 4 до плюс 6 градусов тепла, в Подмосковье — от плюс 2 до плюс 7.

— При таком сценарии, вероятно, что будет побит и дневной, и ночной рекорд температуры воздуха для этого дня, — цитирует ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» РИА Новости.

Он подчеркнул, что с 1948 года самой теплой ночью в эту дату стало 30 ноября 2006 года с показателем плюс 4,4 градуса. А самый теплый последний день осени наблюдался в 1974 году, когда термометр показал плюс 5,8 градуса.

Синоптик добавил, что спутником необычайно теплой погоды станет обложной и интенсивный дождь. В общей сложности количество осадков достигнет уровня 15–20 миллиметров, что составляет треть месячной нормы.

— Осень-2021 закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем, — резюмировал Тишковец.

До этого синоптики рассказали, что первый месяц зимы может начаться в Москве с 10-градусных морозов.