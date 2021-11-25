Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в начале декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первый месяц зимы может начаться в Москве с 10-градусных морозов. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

На сайте говорится, что утром в четверг, 25 ноября, высота снежного покрова на ВДНХ составила три сантиметра. При этом максимальное количество снега наблюдалось на северо-западе города — в Тушине и Митие.

— Прогнозируемая максимальная температура в Московском регионе до положительных 1–3 градусов в течение суток превратит снежный налет в лужи, а значит, зимнюю обувь стоит приберечь до декабря, который грозится начать свое шествие с 10-градусных холодов, — отмечается в сообщении.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в последние выходные ноября в столице ожидаются осадки, самые интенсивные из них прогнозируются днем в субботу и в ночь на воскресенье. На дорогах может возникнуть гололедица, автомобилистам стоит быть аккуратнее во время поездок за город.

Ранее синоптик предупредил об аномальном тепле в центре Европейской России. В самом конце ноября ожидается повышение дневных температур до пяти градусов тепла, что на пять градусов выше нормы.