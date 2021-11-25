Синоптик предупредил об аномальном тепле в центре Европейской России

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Жителей центральной части Европейской России в самом конце ноября ждет повышение дневных температур до пяти градусов тепла, что на пять градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Температура в центре Европейской России будет в четверг, 25 ноября, на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов. В воскресенье, 28 ноября, будет днем до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам температура составит даже до плюс пяти градусов, — рассказал он.

Синоптик добавил, что ночью температура составит около нуля градусов. Атмосферное давление будет падать на 2-3 миллиметра каждый день. В пятницу, 26 ноября, прогнозируется сильный ветер.

Также Вильфанд сообщил, что на юге Европейской России более антициклональный режим погоды. Температура будет повышаться. В Крыму в четверг прогнозируется плюс пять-семь градусов, а к выходным будет 14-17 градусов тепла. Эта температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Такая же ситуация в Краснодарском крае. Так, в Сочи прогнозируется плюс 11-13 градусов, а к понедельнику, 29 ноября, 17-20 градусов тепла.

Между тем, отметил синоптик, что север Европейской России ждет аномальный холод. В четверг ночью прогнозируется до минус 10 градусов, а к концу недели до 20-23 градусов мороза, сообщает РИА Новости.

Почти два миллиметра снега выпало в Москве в среду. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что сугробов нет, поэтому первым снегопадом случившееся назвать нельзя.