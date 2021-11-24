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Почти два миллиметра снега выпало в Москве в среду

Юлия Курганова

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Почти два миллиметра снега выпало в Москве в среду
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Количество осадков в виде снега, которые выпали в среду, 24 ноября, в столице, составило два миллиметра. Сугробов нет, поэтому первым снегопадом случившееся назвать нельзя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— По данным с метеостанций Росгидромета, в Москве выпало около двух миллиметров осадков в среду. Это не снегопад, после снегопада сугробы, а это приятный снежок на фоне потепления, обусловленного прохождением теплого фронта через столицу. Мне кажется, что надо наслаждаться таким подарком погоды, — сказал он.

Однако синоптик отметил, что снег в любом количестве создает помехи для автомобильного движения в городе, и призвал водителей соблюдать осторожность, передает РИА Новости.

Дептранс Москвы рассказал о влиянии снегопада на городской транспорт. Средняя скорость движения общественного транспорта в столице на фоне снегопада составляет 23 километра в час. Основные затруднения в центральной части города, поэтому там лучше на метро.

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