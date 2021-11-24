Дептранс Москвы рассказал о влиянии снегопада на городской транспорт
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Дептранс Москвы рассказал о влиянии снегопада на городской транспорт
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Средняя скорость движения общественного транспорта в Москве на фоне снегопада составляет 23 километра в час. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 24 ноября.
— На 20:00 средняя скорость движения общественного транспорта в Москве составляет 23 километра в час. Основные затруднения в центральной части города, поэтому там лучше на метро, — отмечается в Telegram-канале ведомства.
24 ноября в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что до конца суток в Москве сохранится снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра.
Согласно прогнозу, всего может выпасть до трех сантиметров снега. Городские службы проводят подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой. Местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура до минус трех градусов мороза и гололедица ожидаются в Москве в последние выходные осени. Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в городе в пятницу, 26 ноября.
Облачная погода с небольшими осадками прогнозируется в субботу, 27 ноября, а также воскресенье, 28 ноября. Дневная температура в грядущие дни составит от минус одного до минус трех градусов.
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