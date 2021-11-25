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Более 1800 нарушений пешеходов пресекли в Москве сотрудники ГИБДД

Полина Долганова

Происшествия
Более 1800 нарушений пешеходов пресекли в Москве сотрудники ГИБДД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичная Госавтоинспекция провела общегородское профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» во вторник, 23 ноября. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, за этот день в Москве пресекли 1863 нарушения пешеходов. Из них 193 нарушения были совершены с использованием самокатов.

Кроме того, за 23 ноября в городе выявили и пресекли 1408 нарушений водителей.

По итогам мероприятия в ведомстве выделили несколько видов частых нарушений: непредоставление водителями транспорта преимущества в движении пешеходам, переход улицы в неположенном месте, переход дороги на запрещающий сигнал светофора и переход проезжей части перед близко идущим транспортом.

В рамках мероприятия специалисты Госавтоинспекции также провели разъяснительные беседы с родителями и их маленькими детьми.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе число наездов на пешеходов почти на 26 процентов превысило количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходных переходов.

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