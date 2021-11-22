Назван день недели с наибольшим числом смертельных ДТП

Фото: ГИБДД

На прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы различной степени тяжести. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений.

Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.

Также в пресс-службе ведомства назвали день недели, в который произошло больше всего смертельных аварий.

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— Наибольшее количество аварий с летальным исходом зарегистрировано в субботу. В этот день в различных ДТП погибли три человека, в том числе один ребенок, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в ГИБДД сообщили, что в Москве более пятидесяти процентов ДТП с погибшими и пострадавшими происходят с 12:00 до 21:00. По данным ведомства, наименьшее число ДТП происходит с 03:00 до 06:00. А наиболее аварийное время суток — период с 18:00 до 21:00. Это связано с высокой интенсивностью движения на дорогах в это время, а также с плохой видимостью пешеходов в зимний период.