Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лучшие детективы года назвали в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Лучшие детективы года назвали в Москве
Фото: Pixabay

В Москве назвали имена победителей премии «Русский детектив — 2021» в области литературы и кино. Итоги подвела председатель жюри, писатель и телеведущая Татьяна Устинова в четверг, 25 ноября, во время пресс-конференции.

Так, писатель Николай Свечин признан лауреатом сразу двух номинаций — «Преступление и наказание. Детектив года» и «Автор года». Жюри отметило его произведения «Взаперти» и «Кубанский огонь».

В номинации «Открытие года» победу одержал Александр Руж с произведением «Зов Полярной звезды». Эва Гарсия Саэнс де Уртури, написавшая роман «Жало белого города», признана лучшей в номинации «Лучший иностранный детектив».

Победителем в номинации «Детский детектив» назван «Детектив Фырка и дело о куриных ножках» Юлии Венедиктовой. В номинации «Дебют года» победа досталась Владимиру Евменову с книгой «Охота на вепря». Лауреатом в номинации «Выбор читателя» стала «Безупречная репутация» Александры Марининой.

Также жюри определило победителей в двух номинациях в области кино. Лучшим фильмом в жанре детектив признана лента «Майор Гром: Чумной Доктор» производства Bubble Studios. Лучшим отечественным многосерийным детективом оказался проект «Спасская» от «Амедиа Продакш».

Премию «Русский детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино вручают с 2020 года, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что три из тридцати фильмов, которые планируют показать на 52-м Индийском международном кинофестивале в штате Гоа, будут российскими. В их числе «Рай» и «Первый учитель» Андрея Кончаловского, а также «Одесса» Валерия Тодоровского.

Читайте также:
Премии Книги детективы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте