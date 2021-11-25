Лучшие детективы года назвали в Москве

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В Москве назвали имена победителей премии «Русский детектив — 2021» в области литературы и кино. Итоги подвела председатель жюри, писатель и телеведущая Татьяна Устинова в четверг, 25 ноября, во время пресс-конференции.

Так, писатель Николай Свечин признан лауреатом сразу двух номинаций — «Преступление и наказание. Детектив года» и «Автор года». Жюри отметило его произведения «Взаперти» и «Кубанский огонь».

В номинации «Открытие года» победу одержал Александр Руж с произведением «Зов Полярной звезды». Эва Гарсия Саэнс де Уртури, написавшая роман «Жало белого города», признана лучшей в номинации «Лучший иностранный детектив».

Победителем в номинации «Детский детектив» назван «Детектив Фырка и дело о куриных ножках» Юлии Венедиктовой. В номинации «Дебют года» победа досталась Владимиру Евменову с книгой «Охота на вепря». Лауреатом в номинации «Выбор читателя» стала «Безупречная репутация» Александры Марининой.

Также жюри определило победителей в двух номинациях в области кино. Лучшим фильмом в жанре детектив признана лента «Майор Гром: Чумной Доктор» производства Bubble Studios. Лучшим отечественным многосерийным детективом оказался проект «Спасская» от «Амедиа Продакш».

Премию «Русский детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино вручают с 2020 года, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что три из тридцати фильмов, которые планируют показать на 52-м Индийском международном кинофестивале в штате Гоа, будут российскими. В их числе «Рай» и «Первый учитель» Андрея Кончаловского, а также «Одесса» Валерия Тодоровского.