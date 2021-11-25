«Номер один в мире»: Сергей Собянин оценил готовность Москвы к зиме

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столица занимает первое место в мире по количеству убранного и вывезенного снега. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 25 ноября.

— Насчет еще быстрее: можно, конечно, снежинки и на лету ловить, но сегодня Москва с точки зрения количества убранного и вывезенного снега и сроков — номер один в мире. Никто так не занимается этой проблемой, — рассказал глава города.

Москва, как уточнил он, располагает примерно десятью тысячами единиц техники, которая начинает работать в «боевом режиме» при первом снегопаде. При этом без реагентов обойтись не получается, иначе транспортная система перестанет функционировать, объяснил мэр.

Для полной уборки после снегопада требуется от трех до пяти дней, подчеркнул глава города. Техники в Москве достаточно для того, чтобы справиться даже с самой сложной зимой, приводит слова Собянина РИА Новости.