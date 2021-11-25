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Анастасия Костенко рассказала о расстройстве пищевого поведения после третьих родов

Дарья Чентаева

Общество
Анастасия Костенко рассказала о расстройстве пищевого поведения после третьих родов
Фото: instagram/kostenko.94

Российская модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — 27-летняя многодетная мать. После рождения сына Алексея, модель пожаловалась на неумеренный аппетит.

— В этот раз у меня расстройство пищевого поведения, связанное с обжорством. Я не заметила, как налегла на сладкое, которое в обычной жизни не люблю. Почти четыре недели я употребляла сверх нормы калорий, — сообщила Костенко на своей странице в соцсети Instagram.

Также модель призналась, что после того, как родила своего сына Алексея, она впала в депрессию, передает StarHit.

— Должна вам признаться — неожиданно меня накрыл бэби-блюз. У меня возникало чувство, будто моя голова — это почтовый ящик, в котором скопились записки с чужими страхами и сомнениями. Ведь я никогда не боялась того, отчего плачу, тем более что все отлично, любимый рядом, близкие — тоже, — пожаловалась модель.

5 ноября Анастасия Костенко опубликовала свежее фото в компании двоих дочерей, новорожденного сына и супруга. Она призналась, что теперь по-новому смотрит на жизнь.

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