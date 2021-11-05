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«Счастье»: Костенко опубликовала фото с мужем, дочками и новорожденным сыном

Юлия Курганова

Общество
«Счастье»: Костенко опубликовала фото с мужем, дочками и новорожденным сыном
Фото: instagram/kostenko.94

Модель, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко продемонстрировала свежее фото в компании двоих дочерей, новорожденного сына и супруга. Она призналась, что теперь по-новому смотрит на жизнь.

— Неделю назад я родила. Жизнь, подобно системе IOS, обновилась до последней версии и приходится привыкать к новому или иначе говоря — адаптировать систему под себя, как удобно нам. Спасибо каждому за поддержку! Самое главное — моему любимому мужчине и нашим детям, которые так здорово мне помогают, нашим родным и близким. Это такое счастье, безусловно, но и ответственность тоже высокая. Я обязательно отвечу на все уместные и интересующие вас вопросы, не теряйте меня, — написала Костенко в Instagram.

Подписчики умились семейным снимком и оставили множество теплых комментариев.

«Наши поздравления. Вы очень красивые, счастья вам»; «Анастасия — большая умница, на таких девочек всегда приятно смотреть!»; «Счастья вашей красивой семье»; «Красавчики!» — написали пользователи.

Дмитрий Тарасов рассказал о трогательной семейной традиции. Российский футболист, у которого три дочери, готовится стать отцом в четвертый раз. На своей странице в Instagram спортсмен отметил, что начал серьезнее относится к Дню защиты детей.

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