Схема движения транспорта в Коптеве изменится с 13 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Схема движения на одном из участков в московском районе Коптево изменится с 13 декабря. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, левый поворот с улицы Новопетровская на улицу Клары Цеткин будет отменен.

Отмечается, что изменения были введены по просьбе местных водителей, которые, поворачивая налево с улицы Новопетровская, застревали в трамвайных путях.

Теперь автовладельцы смогут проезжать через 8-й Новоподмосковный переулок и напрямую с улицы Клары Цеткин, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что движение транспорта изменят на участке от проспекта Андропова до улицы Маршала Шестопалова. Здесь проведут работы по строительству объектов метро. По указанным улицам автомобилисты будут проезжать по трем полосам движения в каждом направлении. Это будет возможно благодаря устройству временных уширений.