Транспортное движение ограничат на юго-западе столицы с 30 ноября

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Движение транспорта на некоторых магистралях в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы ограничат с 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что схема проезда машин изменится на участке от проспекта Андропова до улицы Маршала Шестопалова. Здесь проведут работы по строительству объектов метро.

По указанным улицам автомобилисты будут проезжать по трем полосам движения в каждом направлении. Это будет возможно благодаря устройству временных уширений.

— Ограничения продлятся до 31 августа 2022 года, — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

До этого стало известно, что движение в Малом Сергиевском переулке изменится. С 24 ноября улица станет двусторонней. Уточняется, что изменения в транспортном движении в переулке произойдут по просьбам жителей.

23 ноября сообщалось, что расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится в ноябре и начале декабря.

Причиной изменений в расписании называется укладка бесстыкового пути на участках Москва-Рижская — Подмосковная, Тушино — Павшино и Москва-Курская — Люблино-Сортировочное.