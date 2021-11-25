Бывший мэр Киева Александр Омельченко умер на 84-м году жизни

Фото: Facebook / Игорь Лысов

Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко, занимавший пост главы города с 1996 по 2006 год. Об этом сообщил нынешний мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 25 ноября.

— Сегодня не стало Александра Омельченко. Бывшего городского главы столицы, главы Киевской городской госадминистрации (КГГА), народного депутата, депутата Киевсовета, — рассказал политик.

Покойный, как уточнил он, всегда обладал советами опытного управленца и был энергичным. Омельченко любил Киев и творил его современную историю, подчеркнул мэр. Кличко выразил в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким Омельченко.

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 года в украинском селе Зозов. Политик возглавлял КГГА с 1996 по 2006 год, а также был председателем Киевского городского совета с 1998 по 1999 год.

Мэром Киева он был в период с 1999 по 2006 год, а затем спустя некоторое время стал парламентарием в Верховной раде. Омельченко стал первым среди мэров Киева, кто был избран на два срока подряд.

Кличко сообщил о том, что Омельченко заразился коронавирусом 18 ноября. Болезнь, по его словам, протекала тяжело, врачи констатировали поражение легких.