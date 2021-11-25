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Названы цены на самое доступное жилье в Москве

Полина Долганова

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Названы цены на самое доступное жилье в Москве
Фото: pixabay.com

Самое экономичное жилье на вторичном рынке столицы, а именно квартиры в районе Некрасовка, за год подорожали на 26,7 процента. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила компания «Инком-Недвижимость».

При этом квадратный метр в районе Бирюлево Западное за год подорожал на 30 процентов, в Бирюлеве Восточном — на 27,7 процента, в Южном Бутове — на 26,3 процента, а в районе Выхино-Жулебино — на 20,6 процента.

Как отметил руководитель Аналитического центра компании Дмитрий Таганов, жилье в этих районах остается популярным в связи с доступностью цен, однако это и спровоцировало рост стоимости квадратного метра.

Так, средняя стоимость «квадрата» в Некрасовке составляет 193,9 тысячи рублей, в Бирюлеве Западном — 204,8 тысячи, в Бирюлеве Восточном — 205,7 тысячи.

Далее по списку следует Южное Бутово, где квадратный метр обойдется в 207,1 тысячи рублей, передает Интерфакс.

Минимальная цена на аренду квартиры в старой Москве составила 30 тысяч рублей в ноябре 2021 года. Такие сведения следуют из исследования компании «ИНКОМ-Недвижимость», опубликованного в понедельник, 22 ноября. Эксперты отметили, что недорогое жилье можно арендовать в столичных районах Головинский, Южное Бутово, Гольяновский, Орехово-Борисово Северное и Рязанский, недалеко от метрополитена.

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