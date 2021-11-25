Власти Москвы рассказали об эффективности мер поддержки бизнеса

Фото: Pexels

Между предпринимателями и московскими властями в пандемию сложилось конструктивное взаимодействие, которое позволяет оперативно вырабатывать эффективные решения для поддержки бизнеса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в четверг, 25 ноября.

— За время, прошедшее с начала кризиса, мы наработали много алгоритмов взаимодействия с отраслями, мы оперативно отслеживаем ситуацию в каждой из сфер, поэтому принимать решения стало проще и быстрее, — заявил Пуртов.

Множество решений удалось принять в сфере отраслевого регулирования, которые возникли во время пандемии коронавируса. Благодаря совместной работе с деловыми сообществами появились общероссийские классификаторы видов экономической деятельности для деятельности по аренде и управлению недвижимым имуществом торговых центров и в сфере косметологии.

Кроме того, по инициативе бизнеса в столице увеличили срок рассрочки с пяти до семи для субъектов МСП при приобретении недвижимого имущества у города.

— Совместная работа бизнеса и города показывает хорошую эффективность и является долгосрочной инвестицией в будущее, — заключил министр.

24 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за 10 месяцев 2021 года 17 промышленных предприятий получили финансовую поддержку в виде субсидий и льгот от столицы.