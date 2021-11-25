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Названа самая главная уловка продавцов в «черную пятницу»

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названа самая главная уловка продавцов в «черную пятницу»
Фото: Pexels

Распродажа «Черная пятница — 2021» продлится в России с 25 по 28 ноября. Самая популярная «хитрость» продавцов в этот период — переклеивание ценников накануне акции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

— Самая главная уловка — переписывание ценников накануне или в момент распродажи. Цена сначала сильно завышается, а потом заменяется на якобы пониженную. На месте зачеркнутой цены появляется число, которого там никогда не было, — заявил эксперт.

По словам собеседника «ВМ», это действие может распознать покупатель, который регулярно следит за стоимостью одних и тех же товаров. Еще один вариант — сравнить цены на аналогичный продукт в нескольких магазинах, посоветовал Павлов.

Он добавил, что в «черную пятницу» стоит избегать спонтанных и опрометчивых покупок. Это поможет сократить непредвиденные траты в период распродажи.

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