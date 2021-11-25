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Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря

Иван Юминов

Политика
Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря
Фото: Twitter / USNavyEurope

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота США в четверг, 25 ноября.

— Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в акваторию Черного моря для рутинного патрулирования, — говорится в сообщении.

Судно будет обеспечивать безопасность и стабильность вместе с партнерами и союзниками по НАТО в регионе, отмечается на сайте флота.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.

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