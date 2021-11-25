Около 25 памятников Москвы получили охранный статус в 2021 году

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За текущий год столичные власти признали около 25 памятников города объектами культурного наследия. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Всего охранный статус за текущий год получили порядка 25 памятников, — отметил он в интервью телеканалу «Москва 24».

Он уточнил, что ни один объект культурного наследия в Москве в этом году не потерял свой статус.

Емельянов добавил, что его устраивает качество реставрационных работ в городе. По его словам, всего в Москве за 2021 год привели в порядок 152 объекта.

За последние 10 лет в Москве отреставрировали 1700 исторических зданий. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. По словам мэра, среди самых значимых отреставрированных в 2021 году памятников Москвы — скульптуры на площади Гагарина, Большой Москворецкий мост и Медведниковская гимназия. Сергей Собянин также отметил сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии.