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ВОЗ допустила прохождение Россией пика заболеваемости COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ допустила прохождение Россией пика заболеваемости COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в четверг, 25 ноября.

— Если смотреть на 53 страны в европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается после точечной бустерной вакцинации, — рассказал представитель организации.

Пик, судя по всему, пройден в Румынии, Болгарии, Белоруссии и России, уточнил он. Нынешний успех не гарантирует его в будущем, поэтому россиянам следует и впредь придерживаться противоэпидемических мер, отметил Клюге в эфире «России 1».

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4 ноября в ВОЗ заявили, что более 500 тысяч жителей в Европе могут умереть от коронавируса к февралю 2022 года. Со стрессом от нехватки коек в больницах столкнутся 43 страны региона, уточнили в организации.

Ситуация на континенте, как подчеркивается, беспокоит ВОЗ. За последние недели в 57 странах Европы число случаев коронавируса выросло на 55 процентов.

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