«Лишь бы был мужик»: звезда «Дома-2» Гозиас раскритиковала зависящих от мужчин женщин

Фото: Instagram/gozias

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» на канале ТНТ Александра Гозиас осудила представительниц прекрасного пола, которые постоянно находятся в поисках второй половинки.

— Удивляюсь женщинам. Очень многие думают, что жизнь тогда счастливая, когда рядом мужик. Причем некоторым даже не важно какой мужик, лишь бы был, — написала звезда на своей странице в Instagram.

По мнению Гозиас, каждой женщине должно быть комфортно наедине с самой собой. Для этого, по ее словам, необходимо найти гармонию внутри. Ее можно достичь, если стремиться реализовать свои мечты и не обращать внимание на мнение окружающих.

Блогер подытожила, что мужчинам нравятся самодостаточные девушки, которые знают себе цену и ни от кого не зависят.

Саша Гозиас была замужем три раза. С последним мужем девушке удалось создать крепкий союз. Гозиас также воспитывает дочку Софью и сына Михаила.

В сентябре Александра Гозиас пожаловалась подписчикам в своем Instagram на то, что ее мама отказывается сидеть с маленькими внуком и внучкой.

Знаменитость с мужем Константином Ивановым планировала на время своего отпуска оставить детей под присмотром их бабушки — мамы Гозиас. Однако женщина отказалась прилететь, чтобы присмотреть за своими внуками — 8-летней Софией и маленьким Михаилом.