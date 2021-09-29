«Куда мне пристроить детей?»: Гозиас пожаловалась на мать, которая отказала ей в просьбе

Фото: Instagram/gozias

Бывшая участница телепрограммы «Дом-2» Александра Гозиас пожаловалась подписчикам в своем Instagram о том, что ее мама отказывается сидеть с маленькими внуком и внучкой.

Знаменитость со своим мужем Константином Ивановым планировали на время своего отпуска оставить детей под присмотром бабушки — мамы Гозиас. Однако женщина отказалась прилететь, чтобы присмотреть за своими внуками — 8-летней Софией и маленьким Михаилом.

Позже девушка опубликовала пост, где поделилась своими переживаниями по этому поводу. На фото она держит своего сына на коленях. По словам Гозиас, бабушка детей ищет множество причин, чтобы не прилетать из Калининграда в Москву.

— Куда мне пристроить детей?Попросила маму прилететь, потому что хотим с мужем улететь отдыхать. На няню нашу оставить детей пока рано. И, конечно, маму попросила. Ведь она моя опора, правда? Нооо.. Она ищет сто причин, в голосе недовольство. Может она боится чего?!Еще недавно обсуждали, что она с нами на Бали полетит помогать и все было ок. А тут полет полтора часа до Москвы огромную проблему вызвал, — дополнила экс-участница.

Фолловеры неоднозначно отреагировали на заявление девушки. Некоторые посчитали, что мать Гозиас имеет право не сидеть с внуками: «Почему она должна сидеть с вашими детьми? Не хочет — имеет право»; «Дайте маме уже отдохнуть»; «Правильно мама все делает, что отказывает».

Другая часть подписчиков посчитала, что нужно помогать своим детям: «Если собственная дочь просит помощи, я считаю, нужно помочь»; «Помочь можно же».