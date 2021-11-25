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Врач рассказала о пользе вакцинации от коронавируса для беременных

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач рассказала о пользе вакцинации от коронавируса для беременных
Фото: Pexels

Врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья Екатерина Матвеева рассказала о пользе вакцинации от коронавируса для беременных.

По ее словам, многие женщины, которые находятся в положении, переносят COVID-19 без симптомов или с умеренными признаками простуды. Поэтому реакция на вакцинацию у них может быть аналогичная.

Врач уточнила, что вероятность заразить ребенка инфекцией крайне мала. Кроме того, коронавирус не влияет на сам процесс рождения дитя и на грудное вскармливание.

— Иммунологи доказали, что последовательности аминокислот, которые образуют группу белков, влияющих на имплантацию эмбриона при беременности, и те, из которых образуется белок вируса, абсолютно не похожи, — уточнила специалист.

Матвеева подытожила, что будущим матерям рекомендуется прививаться, так как вакцина является лучшим способом защиты от инфекции, передает Пятый канал.

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Кроме того, коронавирус способен быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. Об этом сообщили в Швейцарском институте вирусологии и иммунологии в пятницу, 5 ноября.

Исследователи обнаружили, что SARS-CoV-2 может поражать клетки плаценты человека и размножаться в ней. По данным ученых, беременные женщины обладают риском заражения COVID-19 на 70 процентов выше.

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