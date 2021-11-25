Тверской вагоностроительный завод предоставит 95 поездов для МЦД-3 и МЦД-4

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Тверской вагоностроительный завод (ОАО «ТВЗ») выиграл конкурс на закупку и обслуживание 95 электропоездов для будущих МЦД-3 и МЦД-4. Об этом рассказали 25 ноября в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По информации пресс-службы, при разработке требований компания провела ряд исследований, чтобы изучить особенности жизни горожан, которые совершают поездки между Московской областью и Москвой, передает ТАСС.

— Собрали отзывы на поезда, которые сегодня обслуживают два первых диаметра. Все это было учтено при составлении технического задания, — сообщили в пресс-службе ЦППК.

Отмечается, что 25 поездов поставят с мая по декабрь 2022 года. Еще 37 поездов с марта по декабрь 2023 года и 33 состава в январе-сентябре 2024 года.

25 ноября сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг.

Над оформлением тематического поезда работали киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм». За основу взяты сцены из любимых отечественных фильмов, крылатые фразы и диалоги из которых подскажут, чем могут быть полезны цифровые возможности Москвы в типовых жизненных ситуациях.