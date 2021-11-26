Специалисты насчитали в Москве более 70 тысяч бездомных кошек
В рамках проекта «Зоомониторинг» Фонда защиты городских животных, который реализовали на средства грантов мэра Москвы при содействии Института экологии и эволюции имени Северцова, в столице насчитали более 70 тысяч бездомных кошек. Об этом сообщила руководитель проекта Анна Фельдман.
— Мы завершили подсчет, у нас более 70 тысяч кошек, они предпочитают обычные спальные районы с высотной застройкой. Они живут в среднем до 10 лет, старых, пожилых кошек совсем немного, — рассказала она.
Специалист уточнила, что котов считали в начале лета и осенью. По ее словам, осенью их число увеличилось.
Также Фельдман рассказала, что в Зеленограде проживает меньше всего кошек — около двух тысяч особей, а больше всего их в Южном округе — 18 439, территория Новой Москвы в программе не учитывалась, сообщает РИА Новости.
Стало известно, каких котов москвичи берут из приютов реже остальных. Жители столицы обращаются в приюты для животных за черными кошками в три раза реже, чем за питомцами других окрасок.