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«Божественная красота»: Лорак показала фанатам пять разных образов

Юлия Курганова

Общество
«Божественная красота»: Лорак показала фанатам пять разных образов
Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак любит наряжаться, поэтому для выступлений подбирает женственные образы. Недавно она сняла видео на песню «Верила», где предстала в разных платьях. Артистка решила похвастаться своими нарядами на странице в соцсети Instagram.

На одном из кадров звезда позировала в шелковом платье в пол салатового цвета. Наряд с разрезом и декольте подчеркнул ее пышный бюст. Босоножки на шпильке дополнили образ Лорак. Легкие локоны и нежный макияж подчеркнули природную красоту певицы. Наряд облегал ее формы.

Не менее эффектно на знаменитости смотрелось платье сочного фиолетового цвета с открытыми плечами. В нем она позировала, сидя на полу.

Фанаты пришли в восторг от того, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами.

«Божественная красота»; «Все образы просто шик! Это что-то нереальное»; «Влюбилась в этот образ с первого взгляда»; «Вам все образы к лицу! Неотразима»; «Ну просто бутон цветка»; «Разве есть кто-то краше», — прокомментировали пост пользователи.

Ани Лорак отреагировала на помолвку бывшего мужа, показав кольцо. Марат Налчаджиоглу, с которым народная артистка Украины прожила почти девять лет, сделал предложение руки и сердца своей 26-летней избраннице. В своем Instagram певица очень скоро записала ответ на эту новость.

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