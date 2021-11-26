Число многодетных семей в Москве выросло в 2,5 раза за 10 лет

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ежегодно в России в последнее воскресенье осени отмечают День матери. Одна из приоритетных задач правительства Москвы — поддержка женщин с детьми. Например, семьям с детьми выплачивают социальные выплаты, которые будут увеличены на 4,8 процента в 2022 году. Благодаря такой социальной политике московских властей, за последние 10 лет число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, возможности Москвы в вопросах поддержки многодетных семей заметно расширились за последние несколько лет. Кроме выплат пособий и предоставления льгот, семьям с несколькими детьми властями города предоставляется психологическая помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него.

— В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9 процента больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8 процента, — рассказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что на ноябрь 2021 года в Москве проживает почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей. Таким образом, за последние 10 лет число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза.

Первые пособия женщина может получить еще во время беременности. В это же время есть возможность приобрести социальную карту, которая откроет доступ для скидок на товары для ребенка и продукты.

За здоровьем беременных следят 18 объединений «женская консультация — родильный дом — городская клиническая больница». Во время беременности, ради снижения рисков рождения ребенка с патологиями, предоставляется бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование. Также на базе перинатального центра городской клинической больницы № 24 работает городской перинатальный консилиум.

Разнообразные мастер-классы, лекции, вебинары и тренинги помогают мамам столицы самореализоваться и найти работу. А в центрах «Мои документы» можно оформить основные документы новорожденному малышу в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка». Кроме того, можно получить удостоверение многодетной семьи Москвы и подать документы на предоставление разнообразных льгот, передает официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 25 ноября, Анастасия Ракова сообщила о завершении процесса подключения родильных домов и перинатальных центров Москвы к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). По ее словам, теперь все данные о результатах обследований, анализов, течении беременности, возможных осложнениях и сделанных назначениях доступны врачам в соответствующих акушерских стационарах.