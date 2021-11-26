Чемпионат мира по шахматам с участием Яна Непомнящего стартовал в Дубае

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский шахматист Ян Непомнящий в пятницу, 26 ноября, вступил в борьбу со своим норвежским противником Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира.

Турнир будет проходить в Дубае с 26 ноября по 15 декабря.

В общей сложности россиянин и норвежец сразятся в 14 партиях.

Непомнящий будет выступать на соревнованиях под флагом Российской федерации шахмат. ВАДА до сих пор запрещают спортсменам из РФ выступать под своим триколором из-за допингового скандала.

Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира. Непомнящий, в свою очередь, завоевал право сыграть в матче за титул чемпиона мира, одержав победу в турнире восьми претендентов.

До этого сообщалось, что российские шахматистки в субботу, 20 ноября, одержали победу в командном чемпионате Европы в Словении. В предпоследнем, восьмом туре сборная России победила команду Украины со счетом 3:1. Свои партии выиграли Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью сыграли Александра Горячкина и Полина Шувалова. Российская команда одержала победы во всех восьми своих матчах на турнире.