Женская сборная России по шахматам выиграла чемпионат Европы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российские шахматистки в субботу, 20 ноября, одержали победу в командном чемпионате Европы в Словении за тур до финиша.

В предпоследнем, восьмом туре сборная России победила команду Украины со счетом 3:1. Свои партии выиграли Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью сыграли Александра Горячкина и Полина Шувалова.

Российская команда одержала победы во всех восьми своих матчах на турнире.

Сборную России на турнире представляют Полина Шувалова, Алина Кашлинская, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

В сентябре российская сборная выиграла онлайн-олимпиаду по шахматам. В финале соревнований национальная команда обыграла спортсменов из США.

Вторая игра двух сборных завершилась со счетом 3,5–2,5 в пользу России. В партиях победы одержали Лея Гарифуллина (черные фигуры) и Александра Костенюк (белые фигуры).