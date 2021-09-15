Российская сборная выиграла онлайн-олимпиаду по шахматам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сборная России по шахматам стала победителем онлайн-олимпиады. В финале соревнований национальная команда обыграла спортсменов из США.

Вторая игра двух сборных завершилась со счетом 3,5-2,5 в пользу России. В партиях победы одержали Лея Гарифуллина (черные фигуры) и Александра Костенюк (белые фигуры).

При этом вничью сыграли Даниил Дубов (белые фигуры), Владислав Артемьев (черные фигуры) и Екатерина Лагно (черные фигуры).

Единственное поражение команде принес Андрей Есипенко, который играл белыми фигурами.

Отмечается, что первая встреча российских спортсменов тоже завершилась за счетом 3,5-2,5 в их пользу.

В воскресенье, 12 сентября, популярный сериал «Ход королевы» от стриминговой платформы Netflix удостоился семи статуэток престижной телевизионной премии «Эмми». Кинолента рассказывает о Бет Хармон — сироте из Кентукки, которая пытается овладеть искусством игры в шахматы.

Также в среду, 15 сентября, московский футбольный клуб «Спартак» проиграл польской «Легии» в матче первого тура группового раунда Лиги Европы (ЛЕ). Встреча в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.