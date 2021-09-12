Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Семь статуэток «Эмми» завоевал популярный мини-сериал «Ход королевы»

Виктория Непомнищева

Общество
Семь статуэток «Эмми» завоевал популярный мини-сериал «Ход королевы»
Кадр из сериала Ход королевы (2020)

Популярный сериал «Ход королевы» от стриминговой платформы Netflix удостоился семи статуэток престижной телевизионной премии «Эмми».

Церемония вручения прошла в США. Creative Arts Emmy Awards — это «техническая» разновидность известной премии. Наградами в числе прочих были отмечены операторская работа, грим, прически и работа художника-постановщика.

«Ход королевы» — драма, основанная на одноименном романе 1983 года. Действие фильма происходит в середине XX века. Мини-сериал рассказывает о Бет Хармон — сироте из Кентукки, которая пытается овладеть искусством игры в шахматы. Главную роль исполнила известная актриса Аня Тейлор-Джой, которая получила за нее «Золотой глобус», Премию Гильдии киноактеров США и другие награды.

Сериал также высоко оценили критики. Проект также вошел в топ-5 лучших сериалов 2020 года. Его успех привел к взрывному росту популярности шахмат.

По три награды «Эмми» забрали два сериала — «Мандалорец» и «Поза». По паре статуэток получили проекты «Тед Лассо» и «ВандаВижен».

Остальные победители в номинациях будут озвучены 20 сентября, передает издание Newinform.

СериалыКинопремииНаграды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте