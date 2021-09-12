Семь статуэток «Эмми» завоевал популярный мини-сериал «Ход королевы»

Кадр из сериала Ход королевы (2020)

Популярный сериал «Ход королевы» от стриминговой платформы Netflix удостоился семи статуэток престижной телевизионной премии «Эмми».

Церемония вручения прошла в США. Creative Arts Emmy Awards — это «техническая» разновидность известной премии. Наградами в числе прочих были отмечены операторская работа, грим, прически и работа художника-постановщика.

«Ход королевы» — драма, основанная на одноименном романе 1983 года. Действие фильма происходит в середине XX века. Мини-сериал рассказывает о Бет Хармон — сироте из Кентукки, которая пытается овладеть искусством игры в шахматы. Главную роль исполнила известная актриса Аня Тейлор-Джой, которая получила за нее «Золотой глобус», Премию Гильдии киноактеров США и другие награды.

Сериал также высоко оценили критики. Проект также вошел в топ-5 лучших сериалов 2020 года. Его успех привел к взрывному росту популярности шахмат.

По три награды «Эмми» забрали два сериала — «Мандалорец» и «Поза». По паре статуэток получили проекты «Тед Лассо» и «ВандаВижен».

Остальные победители в номинациях будут озвучены 20 сентября, передает издание Newinform.