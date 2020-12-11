Составлен топ-5 лучших сериалов 2020 года

Кадр из сериала «Ход королевы 2020», NetFlix

Издание Huffington Post составило список лучших сериалов 2020 года. Автор рейтинга уточнил, что не включил в список документальные ленты и шоу для детей и подростков. Также рассматривались только серии, выпущенные в этом году, предыдущие сезоны не учитывались.

На первом месте оказался сериал «Ход королевы». Эта драма основана на одноименном романе 1983 года. Действие фильма происходит в середине XX века. Мини-сериал рассказывает о сироте из Кентукки, которая пытается овладеть искусством игры в шахматы.

На второе место автор поставил сериал «Полуночное Евангелие». Эта анимированная экзистенциальная комедия создана режиссером Пендлтоном Уордом и отличается своим оригинальным сюжетом. В сериале журналист-футурист берет интервью у «людей» из вымышленных миров, прежде чем они переживут апокалипсис.

Также в тройку вошел сериал «Неортодоксальная». Драма основана на автобиографии женщины, которая бежит из общины хасидов в Бруклине, чтобы начать новую жизнь в Берлине. Ее супруг приезжает, чтобы найти ее. Героиня должна решить, продолжать ли ей бежать и отречься от семьи или вернуться к прежней жизни.

На четвертой строчке рейтинга расположился «Конь БоДжек», финальный сезон которого дебютировал в двух частях в конце 2019 и начале 2020 года. Сюжет мультипликационного комедийного сериала разворачивается вокруг коня по имени БоДжек. Он борется со своим ужасным поведением и встает на путь личностного роста.

И замыкает пятерку сериал «Корона». Биографическая драма посвящена личной жизни членов британской королевской семьи. Четвертый сезон повествует о королеве Елизавете II и периоде прихода к власти премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также о принцессе Диане.

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