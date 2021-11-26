Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Система видеонаблюдения помогла снизить преступность в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Система видеонаблюдения помогла снизить преступность в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Установленная в Московской области система видеонаблюдения «Безопасный регион» способствовала снижению количества преступлений в местах, где расположены камеры. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Московская область находится в числе лидеров в рейтинге безопасности регионов России.

— Безопасность — это базовая ценность. Где бы ты ни находился — в кафе, в подъезде, во дворе ты должен чувствовать себя в безопасности. Наша правоохранительная система, прежде всего МВД и другие органы, очень много изменили за это время, — отметил Воробьев.

Он добавил, что для обеспечения безопасности жителей региона применяют современные технологии. Система камер наблюдения «Безопасный регион» полностью справляется со своей задачей.

Губернатор подчеркнул, что программу по обеспечению безопасности жителей Московской области продолжат развивать.

До этого Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные муниципалитеты получили 39 машин скорой помощи. Он выразил благодарность сотрудникам скорой помощи за их труд, отметив, что в настоящее время на медиках лежит колоссальная нагрузка.

Читайте также:
Видеонаблюдение Безопасность Подмосковье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте