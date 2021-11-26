Система видеонаблюдения помогла снизить преступность в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Установленная в Московской области система видеонаблюдения «Безопасный регион» способствовала снижению количества преступлений в местах, где расположены камеры. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Московская область находится в числе лидеров в рейтинге безопасности регионов России.

— Безопасность — это базовая ценность. Где бы ты ни находился — в кафе, в подъезде, во дворе ты должен чувствовать себя в безопасности. Наша правоохранительная система, прежде всего МВД и другие органы, очень много изменили за это время, — отметил Воробьев.

Он добавил, что для обеспечения безопасности жителей региона применяют современные технологии. Система камер наблюдения «Безопасный регион» полностью справляется со своей задачей.

Губернатор подчеркнул, что программу по обеспечению безопасности жителей Московской области продолжат развивать.

До этого Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные муниципалитеты получили 39 машин скорой помощи. Он выразил благодарность сотрудникам скорой помощи за их труд, отметив, что в настоящее время на медиках лежит колоссальная нагрузка.