Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Флеболог объяснил, почему коронавирус особо опасен для людей с варикозом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Флеболог объяснил, почему коронавирус особо опасен для людей с варикозом
Фото: pexels.com/cottonbro

Коронавирус особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку он может вызвать у них развитие тромбоза. Об этом рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

По его словам, варикозная вена является бомбой замедленного действия, так как в любой момент тромб может оторваться.

Так, например, к тромбообразованию после перенесенного COVID-19 приводит сгущение крови. Именно поэтому медики часто назначают пациентам, которые перенесли инфекцию, разжижающие кровь медикаменты.

Специалист также разъяснил, почему тромбоз может привести к летальному исходу.

— Из подкожной вены тромб может «улететь» в глубокую бедренную вену. Таким образом образуется тромбоэмболия легочной артерии. Тромб обрывается и попадает в сердце, в легочную артерию, и это смертельно, — рассказал Авакян.

Избежать трагических последствий можно, если начать лечиться своевременно. В первую очередь, по словам врача, можно носить компрессионный трикотаж в качестве профилактики, передает радио Sputnik.

Перенесенный коронавирус должен стать поводом для более глубокой оценки здоровья из-за риска возникновения постковидного синдрома. Об этом ранее заявила лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

По ее словам, пациентам, которые перенесли COVID-19, рекомендуется уделить внимание своей способности переносить физические нагрузки. Это позволит дать оценку состоянию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, необходимо проверить артериальное давление и работу легких. Составить полную картину о состоянии здоровья помогут анализы крови и мочи и оценка состояния печени и почек.

Читайте также:
Коронавирус тромб Здоровье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте