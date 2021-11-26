Флеболог объяснил, почему коронавирус особо опасен для людей с варикозом

Фото: pexels.com/cottonbro

Коронавирус особенно опасен для людей с варикозным расширением вен, поскольку он может вызвать у них развитие тромбоза. Об этом рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

По его словам, варикозная вена является бомбой замедленного действия, так как в любой момент тромб может оторваться.

Так, например, к тромбообразованию после перенесенного COVID-19 приводит сгущение крови. Именно поэтому медики часто назначают пациентам, которые перенесли инфекцию, разжижающие кровь медикаменты.

Специалист также разъяснил, почему тромбоз может привести к летальному исходу.

— Из подкожной вены тромб может «улететь» в глубокую бедренную вену. Таким образом образуется тромбоэмболия легочной артерии. Тромб обрывается и попадает в сердце, в легочную артерию, и это смертельно, — рассказал Авакян.

Избежать трагических последствий можно, если начать лечиться своевременно. В первую очередь, по словам врача, можно носить компрессионный трикотаж в качестве профилактики, передает радио Sputnik.

Перенесенный коронавирус должен стать поводом для более глубокой оценки здоровья из-за риска возникновения постковидного синдрома. Об этом ранее заявила лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

По ее словам, пациентам, которые перенесли COVID-19, рекомендуется уделить внимание своей способности переносить физические нагрузки. Это позволит дать оценку состоянию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, необходимо проверить артериальное давление и работу легких. Составить полную картину о состоянии здоровья помогут анализы крови и мочи и оценка состояния печени и почек.